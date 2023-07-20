Камчыбек Ташиев рассказал, сколько средств выделено на обновление военной техники страны

На заседании кабмина по итогам I полугодия 2023 года замглавы кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о финансировании сферы обороны страны.
Ташиев отметил, что в мире военная и политическая обстановка нестабильны. С учетом общемировой тенденции проводится обновление военной техники страны.
По его словам, за три года на приобретение военной техники стали выделять в десятки раз больше, чем раньше. Так, страна приобрела новые вертолеты, модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Печора‑2БМ", беспилотники "Байрактар" и другую технику.
"Проведено масштабное обновление военной техники. Если в 2005-2020 годах выделяли 3-5 млрд сомов, то в 2021-м направили уже 32 млрд, в 2022-м - 53 млрд сомов, таким образом за два года финансирование составило около 80 млрд. За первое полугодие выделено более 40 млрд сомов. То есть за три года выделено уже 120 млрд сомов. Это считается масштабным обновлением. С 3 млрд выросло на 120 млрд", - сказал Ташиев.
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