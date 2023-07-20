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Водитель фуры, протаранивший маршрутку в Ак-Ордо, задержан – милиция 

Следствие по делу продолжается.

Милиция задержала водителя, врезавшегося в маршрутку №169 в жилмассиве Ак-Ордо, сообщили агентству в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 312 УК КР.

Водитель грузового автотранспорта гражданин Т.Ч. 1991 года рождения задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, в результате аварии погиб 1 пассажир маршрутки и десятки пострадали.


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