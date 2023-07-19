В жилмассиве «Дордой» продолжается строительство детсада

В жилом массиве «Дордой» продолжается строительство двух блоков детского сада на 140 мест, сообщают в мэрии Бишкека.

По их данным, подрядной организацией уже завершены строительно-монтажные работы, внутренняя отделка здания, устройство перекрытия котельной и начаты работы по внешней отделке.

Площадь земельного участка — 0,57 га, площадь помещения — 1 тыс. 600 кв. метров.

В здании будут расположены спальные, игровые комнаты, буфетная, кухня, санузлы, медицинский кабинет, комната для персонала, кладовые и технические помещения.

Подрядной организацией выступает ОсОО «Монолит Строй».

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