В жилмассиве «Дордой» продолжается строительство детсада 

В жилом массиве «Дордой» продолжается строительство двух блоков детского сада на 140 мест, сообщают в мэрии Бишкека.
По их данным, подрядной организацией уже завершены строительно-монтажные работы, внутренняя отделка здания, устройство перекрытия котельной и начаты работы по внешней отделке.
Площадь земельного участка — 0,57 га, площадь помещения — 1 тыс. 600 кв. метров.
В здании будут расположены спальные, игровые комнаты, буфетная, кухня, санузлы, медицинский кабинет, комната для персонала, кладовые и технические помещения.
Подрядной организацией выступает ОсОО «Монолит Строй».
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