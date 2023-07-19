Акылбек Жапаров встретился с губернаторами приграничных областей Таджикистана и Узбекистана 

Кыргызстан придает особое значение развитию сотрудничества с приграничными братскими государствами – Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в духе дружбы...
Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и Хокимом Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозаровым в рамках очередной региональной встречи губернаторов Баткенской, Согдийской и Ферганской областей.
В ходе встречи глава кабмина передал слова приветствия от имени президента КР и отметил, что возобновление практики проведения подобных региональных встреч свидетельствует о приверженности к укреплению и расширению взаимодействия между нашими приграничными областями.
Выражена готовность кыргызской стороны к открытой и содержательной беседе по всему спектру кыргызско-таджикских и кыргызско-узбекских отношений.
Было отмечено, что Кыргызстан придает особое значение развитию сотрудничества с приграничными братскими государствами – Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в духе дружбы, добрососедства и взаимопонимания.
«Тесное межрегиональное сотрудничество, поддержание активных контактов между областями, как в двусторонних, так и многосторонних форматах будут способствовать укреплению мира и стабильности в приграничных территориях. В данном контексте важным является скорейшее завершение процесса делимитации и демаркации участков государственной границы между нашими странами в духе взаимного доверия. Глубоко убежден, что окончательное решение приграничных вопросов между нашими странами внесет вклад в дело дальнейшего укрепления братских отношений, упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе» – подчеркнул Акылбек Жапаров.
Глава кабмина выразил надежду на то, что сотрудничество между нашими странами будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы между кыргызским, таджикским и узбекским народами.
Кабар
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