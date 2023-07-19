Повторные выборы. Кандидатам в депутаты напомнили, когда нужно внести залог

Об этом сообщает ЦИК.
Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, баллотирующиеся на повторных выборах по Ленинскому одномандатному округу, должны внести избирательный залог до 18.00 10 августа. Об этом сообщает ЦИК.
Претенденты на депутатский мандат, не предоставившие квитацию об оплате 100 тысяч сомов, не пройдут регистрацию. Предоставлять сведения о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете, кандидаты обязаны еженедельно, а по требованию ЦИК — в течение 24 часов.
Первый финансовый залог должен поступить не позднее, чем за семь дней до дня голосования, то есть до 2 сентября включительно. Второй итоговый — не позднее, чем через семь дней после выборов, то есть до 17 сентября включительно.
Прекратить все финансовые операции следует не позднее, чем через три дня после голосования, то есть — 13 сентября последний день сдачи.
Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.
Ранее Центризбирком признал результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.
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