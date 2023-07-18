"А давайте лечить сразу в поле, чтобы каждый блогер мог поучаствовать?"

Общество разделилось на тех, кто уверен, что блогер поступил правильно и тех, кто разумно осуждает его действия.

В последние дни главной темой информационного пространства стал инцидент с блогером, которые вышиб двери в реанимации родового отделения больницы в Оше.

Общество разделилось на тех, кто уверен, что блогер поступил правильно и тех, кто разумно осуждает его действия.

Вот, что написала по этому поводу патологоанатом Валентина Пахман, имеющая отношение не только к медицине, но и к блогерству:

"Насчет блогера, который кошмарит медиков. А почему он один высаживает двери? Не поняла. А остальные что? Ленятся? Их же у нас этих блогеров до дури. Блогером может себя считать любой, у кого аудитория больше пяти тысяч. Таких у нас в стране толпы - каждый второй.

Так чего сидим? Кого ждём?

Сегодня он один решил скакать в больницах, где ему хочется, и двери вышибать с ноги, надеюсь, завтра таких будет пять, послезавтра сто человек. Нет предела совершенству.

В связи с этим есть у меня дельное предложение - давайте лечить в поле. В общей доступности. Чтобы каждый мимо проходящий блогер мог подойти, поглазеть, поучаствовать. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, а не в какой-то там больнице. В больнице только эскулапы и вредители прячутся.

А под деревом - ни тебе дверей, ни тебе стен. Не надо строить больницы - деньги на ветер. Поставим в поле кресла, например, гинекологические, и вперёд. И хоть все приходите, смотрите. Хоть сто, хоть двести. Мы открыты для народа.

Там же операции будем проводить, там же геморрой лечить. Открытость для людей - вот залог успеха медицины в сложившейся ситуации. Короче, я лично "за". Приходите, кто хотите, смотрите. Велкам! Нам, врачам, ничего не жалко.

Я уверена, что некоторые врачи вам даже дадут пальцем в ране поковыряться. Не, ну а что? Блогерам можно. Они же интернет читают, знают, что да как. Может еще правильный совет дадут. У нас же лечить только врачи теперь не умеют!

Там ещё правоохранители подтянутся. Они теперь вообще точно знают, что врачи делают не так, и как точно было надо. За ними вообще теперь последнее слово во всех спорных врачебных ситуациях.

Короче, идея хорошая. Приглашаем всех не просто проверять и контролировать, а принимать непосредственное участие. Тем более, полей у нас гораздо больше чем больниц. А главное - все при деле. Супер".





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