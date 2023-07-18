В Бишкеке пройдет фестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии

В Бишкеке с 18 по 22 июля пройдет Международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии.
Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.
Кинофестиваль посвящен 95-летию народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. В нем участвуют режиссеры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Всего поступило более 600 заявок от зарубежных и кыргызстанских кинематографистов.
Показ фильмов будет проходить в кинотеатре «Манас» с 17.00.
Кинофестиваль основан в 2011 году в целях развития культурного диалога между странами СНГ, Балтии и Грузии, сохранения самобытности и развития традиционных культурных ценностей.
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