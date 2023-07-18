Акылбек Жапаров встретился с Willkie Farr & Gallagher, представляющей интересы Кыргызстана

Во встрече также приняли участие министр юстиции Аяз Баетов и руководство Центра судебного представительства.
Акылбек Жапаров встретился с представителями международной юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher во главе с партнером компании Грегуаром Бертру, защищавшими в последние годы интересы Кыргызстана в арбитражных разбирательствах.
Во встрече также приняли участие министр юстиции Аяз Баетов и руководство Центра судебного представительства.
В ходе встречи было отмечено, что в ряде судебных разбирательств, в том числе по делу оператора мобильной связи MegaCom, иску компании Sky mobile и спорам вокруг "Манас Банка", команда ЦСП и юристы Willkie Farr & Gallagher смогли добиться положительных для кыргызской стороны результатов.
Кроме этого, Грегуар Бертру сообщил, что совместно с Министерством юстиции ведется работа по ряду других дел и вопросов.
Председатель кабмина Акылбек Жапаров в свою очередь подчеркнул важность эффективного урегулирования арбитражных споров, возложив ответственность за эту работу на Министерство юстиции.
"Арбитражные процессы играют ключевую роль в разрешении споров, защите наших прав и интересов, обеспечении интересов нашей страны в целом. Именно поэтому для нас очень важно, чтобы интересы Кыргызстана защищала квалифицированная и профессиональная команда", - сказал глава кабмина.
В завершение встречи председатель кабмина Акылбек Жапаров за добросовестный труд и значительный вклад в защиту интересов Кыргызстана в арбитражных процессах наградил представителей международной юридической компании Willkie Farr & Gallagher почетными грамотами кабмина.
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