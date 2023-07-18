Научно-консультативный комитет. Минздраву надо регулировать деятельность инвазивных кардиологов и кардиохирургов, - К.Абдраманов

Минздраву надо утвердить положение, регламентирующее деятельность инвазивных кардиологов и кардиохирургов страны.
Об этом пишет член Научно-консультативного комитета, главный кардиохирург Минздрава Калдарбек Абдраманов.
«Процедуру стентирования коронарных артерий или операцию аорто-коронарное шунтирование? Процедуру закрытия врожденных дефектов сердце у детей окклюдером или операцию закрытия дефектов «на открытом сердце»?
Эти и другие важные вопросы беспокоят настоящих врачей больше, чем пациентов. От выбранной тактики зависит дальнейшая судьба сотни и тысячи пациентов, не говоря об экономических, социальных, морально-этических и иных вопросах.
Поэтому сегодня Минздраву в срочном порядке надо утвердить положение, регламентирующее деятельность инвазивных кардиологов и кардиохирургов страны.
За последние годы в Кыргызстане количество как государственных, так и частных кардиологических клиник выросло. В них начали применять современные методы диагностики и лечения сердца, включая высокотехнологичные и дорогостоящие процедуры и операции.
В результате возникла ситуация, когда нет утвержденного положения, регламентирующее деятельность как клиник так и работу самих специалистов. Да, есть международные стандарты и те документы, которые подготовлены нами, главными специалистами Минздрава. Но их надо утвердить. Во всех странах, где развита кардиология и кардиохирургия, такие положения приняты и специалисты строго выполняют ее требования.
При этом у пациентов не возникают вопросов относительно компетентности клиники и специалистов. Не возникают судебных разбирательств в случае возникновения тяжелых осложнений, смертельных исходов и других проблем».
«Здоровье» (АКИpress)
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