+40°, дожди, грозы — прогноз погоды на 18 июля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 18 июля.

Как сообщил Кыргызгидромет, ночью в горных районах Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.

Днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, в горных районах Чуйской, Ошской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Ошской областей и в Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по аквотории Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +18…+23

днем +35…+40

Таласская область

ночью +14…+19

днем +34…+39

Баткенская область

ночью +19…+24

днем +35…+40

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +19…+24

днем +35…+40

Иссык-Кульская область

ночью +12…+17

днем +31…+36

Нарынская область

ночью +12…+17

днем +31…+36.

В городе Бишкек без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +21…+23°, максимальная температура воздуха днем +37…+39°.

В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17…+19°, максимальная температура воздуха днем +31…+33°.

Экология АКИpress