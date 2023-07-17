+40°, дожди, грозы — прогноз погоды на 18 июля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 18 июля.
Как сообщил Кыргызгидромет, ночью в горных районах Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
Днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, в горных районах Чуйской, Ошской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Ошской областей и в Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по аквотории Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +18…+23
днем +35…+40
Таласская область
ночью +14…+19
днем +34…+39
Баткенская область
ночью +19…+24
днем +35…+40
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +19…+24
днем +35…+40
Иссык-Кульская область
ночью +12…+17
днем +31…+36
Нарынская область
ночью +12…+17
днем +31…+36.
В городе Бишкек без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +21…+23°, максимальная температура воздуха днем +37…+39°.
В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17…+19°, максимальная температура воздуха днем +31…+33°.
Экология АКИpress
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