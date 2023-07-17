Названы профессии, которые могут провоцировать рак у женщин

Ученые из Монреальского университета провели исследование, в котором отмечается, что ряд профессий сопряжен с высоким риском развития рака яичников.

Статья опубликована в журнале Occupational & Environmental Medicine. Были сравнены показатели здоровья женщин в возрасте от 18 до 79 лет: 491 участница исследования уже проходила терапию по поводу рака яичника, 879 были здоровы.

Согласно полученным результатам, выше всего, а именно в три раза, риски развития онкологии у парикмахеров и косметологов, так как представители индустрии красоты чаще всего контактируют с различными химическими веществами.

Работа на стройке также может повысить риск развития онкологии почти в три раза. Труд офисных сотрудников, ведущих преимущественно сидячий образ жизни, увеличивает эти риски в два раза.

Уточняется, что работа в швейной промышленности повышает риск появления рака яичников на 85%.

Повышены риски возникновения опухоли и у тех, кто трудится в сфере продаж и розничной торговле, на 45% и 59% соответственно.

Подчеркивается, что онкология может возникнуть у тех, кто проработал в опасных сферах десять лет и больше.

"Предполагается, что риски повышаются из-за того, что на организм работниц постоянно воздействуют определенные химические вещества, к примеру, те, что содержатся в тальке и осветляющих красках для волос", - говорится в тексте издания.

Исследователи утверждают, что представители опасных профессий чаще контактируют с 13 химическими веществами, среди которых перекись водорода, аммиак, осветлители, органические красители и пигменты.

"Тем не менее ученые пока не понимают: рак провоцирует один из этих компонентов в большой дозировке или же комбинация нескольких веществ. Также не стоит отметать иные факторы, например, условия, в которых работает женщина", - отмечается в тексте.



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