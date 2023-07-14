В мэрии Бишкека напомнили, в каких парках можно арендовать торговые места

Решением комиссии по муниципальному имуществу утвержден список парков, в которых можно арендовать торговые места.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, департамент по управлению муниципальным имуществом планирует сдавать в аренду места в парках города в соответствии с положением «О порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города, и предоставления на них ограниченных вещных прав».
Список парков:
имени Боталиева;
имени Тулебердиева;
имени Асанова;
имени Ататюрка;
имени Фучика;
«Молодежный»;
Березовая роща;
Ореховая роща;
Карагачевая роща;
«Адинай»;
«Ынтымак-1».
Заявки принимаются на следующие виды торговых и развлекательных услуг:
Продажа:
мороженого;
напитков;
кукурузы;
сладкой ваты;
поп-корна;
детских игрушек.
Прокат:
велосипедов;
самокатов;
детского паровоза;
детских машин.
Другие:
силомер;
детский батут (не надувной);
детская площадка;
теннисный стол;
детские передвижные аттракционы.
Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: улица Чокморова, 246, кабинет 24.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270269/
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