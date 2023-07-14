В мэрии Бишкека напомнили, в каких парках можно арендовать торговые места

Решением комиссии по муниципальному имуществу утвержден список парков, в которых можно арендовать торговые места.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, департамент по управлению муниципальным имуществом планирует сдавать в аренду места в парках города в соответствии с положением «О порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города, и предоставления на них ограниченных вещных прав».

Список парков:

имени Боталиева;

имени Тулебердиева;

имени Асанова;

имени Ататюрка;

имени Фучика;

«Молодежный»;

Березовая роща;

Ореховая роща;

Карагачевая роща;

«Адинай»;

«Ынтымак-1».

Заявки принимаются на следующие виды торговых и развлекательных услуг:

Продажа:

мороженого;

напитков;

кукурузы;

сладкой ваты;

поп-корна;

детских игрушек.

Прокат:

велосипедов;

самокатов;

детского паровоза;

детских машин.

Другие:

силомер;

детский батут (не надувной);

детская площадка;

теннисный стол;

детские передвижные аттракционы.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: улица Чокморова, 246, кабинет 24.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270269/