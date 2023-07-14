В Минцифры рассказали, как Цифровой кодекс будет полезен кыргызстанцам

Это не должен быть документ, который гражданину ничего не принесет, будет сложен в понимании.

«У властей нет цели все контролировать. Благодаря Цифровому кодексу мы пытаемся создать благоприятные условия для взаимодействия граждан, бизнеса и государства», — заявила сегодня на пресс-конференции заместитель министра цифрового развития Индира Шаршенова.

По ее словам, Кыргызстан стал первой страной, которая анонсировала создание документа. Наши соседи тоже инициируют вопрос. Но наш Цифровой кодекс может существенно отличаться от кодекса другого государства, потому что он создается с учетом кыргызстанских реалий.

Это не должен быть документ, который гражданину ничего не принесет, будет сложен в понимании. Он направлен на защиту прав гражданина Кыргызстана. - Индира Шаршенова

Например, о каждом человеке сейчас обрабатывается и «крутится» в цифровом формате много информации. Но ее применение может ему не нравиться. Гражданин не хочет, чтобы его данные кем-либо обрабатывались и использовались. И здесь помогает Цифровой кодекс. Он создает условия, когда можно только с согласия гражданина обрабатывать обезличенные сведения о нем. Если они обработаны без согласия, то предусматривается ответственность.

В Минцифры подчеркивают, что Цифровой кодекс создаст также возможности предоставления удобства и качества услуг гражданину. На нормативном уровне он позволяет создать условия и развивать технологии. Многие эксперты говорят, что особое регулирование со стороны государства иногда затормаживает процесс. Поэтому нужно найти золотую середину, которая и регулирует какие-то взаимоотношения и в то же время не мешает развитию.

«Мы предоставим возможность бизнесу, гражданину, государству в правовом поле обрабатывать данные, создавать сервисы и технологические системы, регулировать инфраструктурные подходы. И таким образом улучшать качество предоставления услуг. В Цифровом кодексе есть четыре уровня регулирования данных (в том числе отношения, связанные с обработкой цифровых сведений), сервисов, технологических систем и инфраструктуры. Если мы создадим условия для развития инфраструктуры, наши сервисы и системы будут быстрее работать. Когда кто-то будет запрашивать данные человека, он будет давать или нет согласие на их обработку. В итоге мы повысим качество предоставления услуг, а также будет обеспечиваться защита граждан», — рассказала Индира Шаршенова.



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