Алкоголь в меньших дозах может защитить от некоторых болезней, но значительно вредит здоровью при раке, гипертонии и панкреатите, - исследование

Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

В то время как употребление алкоголя в меньших дозах может защитить от определенных заболеваний, оно может иметь значительные неблагоприятные последствия для здоровья при многих других заболеваниях. Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

Исследование показало, что риск заболевания возрастает по мере увеличения употребления алкоголя, а высокие уровни употребления алкоголя имеют явные пагубные последствия для здоровья.

Цель исследования — представить обновленную информацию к предыдущему систематическому обзору метаанализов, которые количественно оценивают зависимую от пола зависимость между дозой и реакцией на риск между хроническим употреблением алкоголя и возникновением заболеваний и/или смертностью. Обновленный систематический поиск по нескольким базам данных был выполнен в соответствии с критериями предпочтительных элементов отчетности для систематических обзоров и мета-анализов, чтобы идентифицировать мета-анализы, опубликованные с 1 января 2017 года по 8 марта 2021 года, в которых количественно оценивалась взаимосвязь рисков между хроническим употреблением алкоголя и риском возникновения заболеваний и/или смертность.

Для сравнения были выбраны люди, которые никогда не употребляли хотя бы один стандартный алкогольный напиток. Измерения включали относительные риски, коэффициенты вероятности и коэффициенты опасности возникновения заболеваний и/или смертности, основанные на длительном потреблении алкоголя, измеряемом в граммах в день. Систематический поиск позволил получить 5953 статьи, из которых 14 были включены в описательный обзор.

Так, риск возникновения всех заболеваний повышался по мере увеличения употребления алкоголя. Во всех исследованных дозах алкоголь оказывал значительное пагубное воздействие на туберкулез, инфекции нижних дыхательных путей, рак полости рта и глотки, рак пищевода, колоректальный рак, рак печени, рак гортани, эпилепсию, гипертонию, цирроз печени и панкреатит (среди мужчин).

При ишемической болезни сердца, ишемическом инсульте и внутримозговом кровоизлиянии наблюдались защитные эффекты от хронического употребления алкоголя в низких дозах как у мужчин, так и у женщин. Употребление алкоголя в низких дозах также оказывало защитное действие при сахарном диабете и панкреатите у женщин (примерно до 50 г/сут и 30 г/сут соответственно).

Однако, употребление алкоголя увеличивало риск многочисленных инфекционных и неинфекционных заболеваний в зависимости от дозы.

«Здоровье» (АКИpress)