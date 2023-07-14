Местами кратковременные дожди, грозы — прогноз погоды на 14 июля

На территории Кыргызстана 14 июля ночью без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

Днем в горных районах Чуйской, Иссык-Кульской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Иссык-Кульской областей по остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +20…+25

днем +35...+40

Таласская область

ночью +16…+21

днем +32…+37

Баткенская область

ночью +21…+26

днем +36…+41

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +21…+26

днем +36…+41

Иссык-Кульская область

ночью +12…+17

днем +27…+32

Нарынская область

ночью +5…+10

днем +19…+24

В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +23…+25, максимальная температура воздуха днем +37…+39.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15…+17, максимальная температура воздуха днем +27…+29.

Температура воды у побережья озера Иссык-Куль

У северного побережья озера Иссык-Куль температура воды 12 июля днем была +21, 13 июля утром +20.

Экология АКИpress