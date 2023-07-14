Местами кратковременные дожди, грозы — прогноз погоды на 14 июля 

На территории Кыргызстана 14 июля ночью без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
Днем в горных районах Чуйской, Иссык-Кульской областей кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской, Иссык-Кульской областей по остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +20…+25
днем +35...+40
Таласская область
ночью +16…+21
днем +32…+37
Баткенская область
ночью +21…+26
днем +36…+41
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +21…+26
днем +36…+41
Иссык-Кульская область
ночью +12…+17
днем +27…+32
Нарынская область
ночью +5…+10
днем +19…+24
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +23…+25, максимальная температура воздуха днем +37…+39.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15…+17, максимальная температура воздуха днем +27…+29.
Температура воды у побережья озера Иссык-Куль
У северного побережья озера Иссык-Куль температура воды 12 июля днем была +21, 13 июля утром +20.
Экология АКИpress
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