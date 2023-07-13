Президент подписал закон об усилении ответственности за самовольный захват земель

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях)» (7 июля 2023 года №133).

Закон был принят Жогорку Кенешем 25 мая 2023 года.

Как сообщила пресс-служба президента, закон принят в целях недопущения незаконного захвата земель и строительства на них строений.

Поправки предусматривают обстоятельства ужесточения ответственности за нарушение земельного законодательства, путем увеличения размеров штрафа, назначения наказания в виде лишения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Законом дополняется Уголовный кодекс новыми статьями 21-21 (Непринятие мер по недопущению самовольного захвата земель сельскохозяйственного назначения) и 21-22 (Преднамеренное приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояние).

Кроме этого, законом предусмотрено поручение Кабинету министров разработать и принять комплекс мер по:

– предупреждению, пресечению фактов незаконного самовольного захвата, расширения земель, а также контролю за использованием земель по целевому назначению;

– улучшению и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения в целях обеспечения продовольственной безопасности.

АКИpress