В России стали отслеживать авто, ввезенные из Кыргызстана

Федеральная таможенная служба РФ стала отслеживать автомобили из Кыргызстана и Армении, ввезенные в Россию с занижением таможенной цены.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства.

"Проблематика с занижением стоимости легковых автомобилей имеется. Таможенными органами выявляются случаи декларирования в государствах - членах Евразийского экономического союза легковых автомобилей с признаками заявления недостоверных сведений об их стоимости", - рассказали "Газете.Ru" в ФТС РФ.

По информации издания, российская таможня начала фиксировать массовые случаи махинаций с занижением стоимости при растаможке авто, которые поставляют в Россию в рамках серого и параллельного импорта.

По мнению опрошенных "Газетой.Ru" продавцов автомобилей в России, Кыргызстан - чемпион по занижению цен на машины.

Как объяснили эксперты, ради снижения таможенного платежа продавцы могут занижать стоимость машины в три раза. Это выгоднее делать при импорте дорогих машин.



В Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) не исключают, что в Кыргызстане более лояльно относятся к прозрачности таможенных сборов, но отметили, что все нарушения касаются серой зоны рынка - "перекупов, неофициалов и прочих частных продавцов".

В ФТС РФ предупредили, что недобросовестным продавцам-импортерам придется доплатить разницу с заниженной таможенной ставки, в противном случае у покупателей-физлиц могут изъять автомобили.



Напомним, в I квартале 2023 года Кыргызстан нарастил экспорт автомобилей в Россию и Казахстан в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В РФ из КР было ввезено 936 машин. В то же время в январе - марте 2023 года Кыргызстан импортировал 30,8 тыс. авто, поставки выросли в 4,4 раза.



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