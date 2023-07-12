Специалисты рассказали, как уберечь себя в жару от солнечного удара

Согласно данным агентства гидрометеорологии при МЧС, в период с 12 по 14 июля ожидается жаркая погода.

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рассказали, в чем отличие теплового удара от солнечного и как предотвратить последний.

Тепловой удар - это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Может случиться в душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке.

Солнечный удар - разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову.

Врачи, как рассказали в центре укрепления здоровья, делят симптомы теплового и солнечного удара на три степени тяжести.

"При третьей могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания. Пребывая в таком состоянии, больной может просто погибнуть, ему срочно необходима медицинская помощь", - предупредили специалисты.

Как избежать солнечного удара?

Надевайте легкую одежду из натуральных материалов - льна, хлопка, шелка, не препятствующих потоотделению.

Не гуляйте без головного убора светлых оттенков.

Можно ополаскивать лицо и голову прохладной водой, защищаться зонтом.

Регулярно пейте чистую воду, исключите любой алкоголь - он способствует обезвоживанию.

Постарайтесь сократить время пребывания на солнцепеке (с 11 до 16 часов). Если нахождение на улице в это время необходимо, старайтесь держаться в тени.

По возможности старайтесь не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Если это проблематично, то все-таки выбирайте менее переполненный транспорт. В пути протирайте влажными салфетками / платком открытые участки тела и пейте воду.

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