Специалисты рассказали, как уберечь себя в жару от солнечного удара

Согласно данным агентства гидрометеорологии при МЧС, в период с 12 по 14 июля ожидается жаркая погода.
Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рассказали, в чем отличие теплового удара от солнечного и как предотвратить последний.
Тепловой удар - это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Может случиться в душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке.
Солнечный удар - разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову.
Врачи, как рассказали в центре укрепления здоровья, делят симптомы теплового и солнечного удара на три степени тяжести.
"При третьей могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания. Пребывая в таком состоянии, больной может просто погибнуть, ему срочно необходима медицинская помощь", - предупредили специалисты.
Как избежать солнечного удара?
Надевайте легкую одежду из натуральных материалов - льна, хлопка, шелка, не препятствующих потоотделению.
Не гуляйте без головного убора светлых оттенков.
Можно ополаскивать лицо и голову прохладной водой, защищаться зонтом.
Регулярно пейте чистую воду, исключите любой алкоголь - он способствует обезвоживанию.
Постарайтесь сократить время пребывания на солнцепеке (с 11 до 16 часов). Если нахождение на улице в это время необходимо, старайтесь держаться в тени.
По возможности старайтесь не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Если это проблематично, то все-таки выбирайте менее переполненный транспорт. В пути протирайте влажными салфетками / платком открытые участки тела и пейте воду.
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