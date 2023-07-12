В Кыргызстане за полгода трудоустроены более 6,1 тысячи человек

За первое полугодие трудоустроены более 6,1 тысячи человек.

Об этом на коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции сказал глава ведомства Кудайберген Базарбаев, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, это на 10,4 процента больше, чем в первом полугодии 2022-го.

«Наибольший рост числа трудоустроенных граждан наблюдался в Баткенской (28,7 процента), Чуйской (25,3 процента), Таласской и Ошской (по 21 проценту) областях», — сказал он.

Кудайберген Базарбаев добавил, что одним из приоритетных направлений политики занятости является проведение оплачиваемых общественных работ, когда за помощь в улучшении социальной инфраструктуры регионов граждане получают оплату. С начала года общественными работами было охвачено 4,8 тысячи человек.

«Еще 2,5 тысячи человек были направлены на профессиональное обучение профессиям, востребованным на рынке труда. Это медицинская сестра, оператор компьютера, повар, косметолог, парикмахер, маникюрша, массажист, переводчик, бухгалтер, швея, водитель, электрогазосварщик, слесарь-сантехник», — подчеркнул министр.



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