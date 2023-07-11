Нацстатком: Цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 5,1% за полгода

В январе-июне 2023 года прирост потребительских цен и тарифов в Кыргызстане составил 5,1% по сравнению с декабрем прошлого года.
Об этом сообщили представители Нацстаткома на пресс-конференции в Бишкеке.
Они отметили, что больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия - на 7,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 6,4%, а тарифы на услуги для населения - на 5,8%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,6%.
Максимальный прирост цен наблюдался в Нарынской области - на 9,3%.
"Это связано с наибольшим, по сравнению с другими регионами, ростом цен на непродовольственные товары - на 12,9%, на алкогольные напитки - на 12,8% и на пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 6,2%", - отметили представители ведомства.
Они добавили, что среди продуктов больше всех подорожали картофель - в 1,5 раза, рис - на 23,7%, овощи - на 18,3%, свежие фрукты - на 10,9%, кондитерские изделия - на 7,7%, рыба - на 7%. Безалкогольные напитки подорожали на 4,6%, макаронные изделия и другие зерновые продукты - на 4,4%, мясо - на 3,3%, выпечные изделия - на 2,9%, сыры - на 2,6% и молочные продукты - на 2,3%.
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