Задержан груз с лекарственными препаратами «Зардекс» и «Тропикамид»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного преступления.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена и пресечена преступная деятельность граждан КР, занимающиеся контрабандным ввозом на территорию КР и вывозом на территорию Республики Узбекистан лекарственных препаратов в особо крупном размере, которые отпускаются строго по рецепту врача.

5 июля 2023 года в результате следственно-оперативных мероприятий ГКНБ КР в с.Марказ Кадамжайского района Баткенской области гражданином КР «Р.С.Г.» добровольно были предоставлены лекарственные препараты «Зардекс» (производство Индии) в количестве 9600 пластинок, стоимость которых на черном рынке в Узбекистане составляет 288 тысяч долларов США.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий, 6 июля с.г. были проведены обысковые мероприятия по месту жительству организатора данного канала «Г.И.Н.» по адресу: Ошская область, Кара-Суйский район, с.Шарк, ул.Мадумарова, в результате которых были изъяты лекарственные препараты «Тропикамид» (глазные капли) в количестве 591 штук.

Сумма ущерба составила около 5 млн. 867 тысяч сомов.

Необходимо отметить, что вышеуказанные изъятые лекарственные препараты на территорию КР были завезены контрабандным путем без каких-либо разрешительных документов для дальнейшей переправки на территорию Республики Узбекистан, где молодежь употребляют указанные препараты в качестве легких наркотиков.

По результатам следственно-оперативных мероприятий, гражданин «Г.И.Н.» был водворен в ИВС РОВД Кара-Суйского района Ошской области

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного преступления.