ГКНБ: Установлен факт мошеннических действий на контрольно-пропускном пункте государственной границы

Бишкек, "Саясат.kg". По факту мошенничества и незаконного пресечения государственной границы задержан гражданин КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате организации следственно-оперативно мероприятий установлен факт мошенничества со стороны отдельных граждан путем предоставления услуг по прохождению Кыргызско-Казахской государственной границы без соблюдения установленных требований пограничного контроля за денежное вознаграждение.

4 июля 2023 года по факту мошенничества и незаконного пресечения государственной границы в порядке ст.96 УПК КР задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР гражданин КР А.Р.

В настоящее время со стороны ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по документированию причастности должностных лиц государственных органов к указанным фактам.