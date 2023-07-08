ГКНБ: Установлен факт мошеннических действий на контрольно-пропускном пункте государственной границы 

Бишкек, "Саясат.kg". По факту мошенничества и незаконного пресечения государственной границы задержан гражданин КР.
ГКНБ Кыргызской Республики в результате организации следственно-оперативно мероприятий установлен факт мошенничества со стороны отдельных граждан путем предоставления услуг по прохождению Кыргызско-Казахской государственной границы без соблюдения установленных требований пограничного контроля за денежное вознаграждение.
4 июля 2023 года по факту мошенничества и незаконного пресечения государственной границы в порядке ст.96 УПК КР задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР гражданин КР А.Р.
В настоящее время со стороны ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по документированию причастности должностных лиц государственных органов к указанным фактам.
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