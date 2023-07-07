Воды в Токтогулке будет меньше, чем ожидается. Кабмин заговорил о лимитах

Объем воды в Токтогульском водохранилище к октябрю 2023 года будет на 2 миллиарда кубометров меньше, чем ожидалось.

Об этом стало известно на совещании республиканского штаба под руководством замглавы кабмина Бакыта Торобаева.

Отмечается, что изначально планировалось, что к 1 октября в Токтогульском водохранилище будет 14,3 миллиарда кубометров воды. Сейчас прогноз составляет 12,4 миллиарда кубометров.

В связи с этим Бакыт Торобаев поручил строго контролировать соблюдение лимитов потребления электроэнергии.

«Начиная с глав госадминистраций, акимов районов, глав айыл окмоту и заканчивая руководителями всех соответствующих госучреждений совместно с ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», все должны взять под жесткий контроль соблюдение лимитов на потребление электроэнергии. Сейчас летний сезон, давайте экономно использовать свет. Давайте использовать воду Токтогульского водохранилища с умом», — сказал он.

На совещании также отмечено, что поставки угля и мазута для ТЭЦ Бишкека и Оша и ремонт энергооборудования идут по плану. Так, для ТЭЦ столицы будет закуплено 1,2 миллиона тонн угля, в том числе 550 тысяч тонн импортного топлива. Еще 1,3 миллиона тонн угля должно быть заготовлено для населения.

Заместитель председателя кабинета министров заявил, что население должно быть своевременно обеспечено углем в достаточном количестве и по приемлемой цене.

«Руководители областей и акимы, прошу вас контролировать внутреннюю цену на уголь. В стране много частных компаний, которые добывают его. Они не должны незаконно повышать цену и быть посредниками. Кабинет министров запретит экспорт угля, если частные угледобывающие компании поднимут стоимость для внутренних потребителей при экспорте топлива. В первую очередь угледобывающие компании должны покрыть потребности в угле бюджетных учреждений и населения», — сказал он.

Бакыт Торобаев также поручил членам республиканского штаба оперативно решить все вопросы, связанные с предстоящим осенне-зимним сезоном, чтобы не повторились ситуации, которые были в прошлом году в Майлуу-Суу и Орловке.



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