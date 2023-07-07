Сельхозкооператив создал 220 рабочих мест, получив помощь от USAID

Отмечается, что такое усовершенствование выгодно фермерам, поставляющим в кооператив семенной картофель.

Кооператив "Жар-Башы" в Чон-Алайском районе Ошской области создал 220 новых рабочих мест и увеличил продажи с помощью оборудования, предоставленного США через проект Агентства по международному развитию (USAID) "Агросоода". Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как сообщается, новое оборудование стоимостью 4,3 млн сомов и дополнительное техническое обучение помогли кооперативу "Жар Башы" расширить и увеличить мощности по сортировке и переработке семенного картофеля, способствуя повышению качества продукции до требуемых для экспорта стандартов.

"Наличие склада калибровки семян для обеспечения чистоты и однородности фракций семян важно для обеспечения контроля качества и прослеживаемости на всех этапах производства. Это способствует долгосрочному, устойчивому сбыту качественных семян, расширяя рынки сбыта и увеличивая экспорт", - сказал глава кооператива "Жар-Башы" Султаналы Абдувалиев.

Отмечается, что такое усовершенствование выгодно фермерам, поставляющим в кооператив семенной картофель. "Расширение возможностей доступа к рынкам и поддержка роста торговли всегда были главным приоритетом для USAID, поскольку это лучший способ поднять экономику и увеличить доходы кыргызстанцев. Мы верим, что данное партнерство будет способствовать производству качественного семенного картофеля, что приведет к увеличению продаж и экспорта, а также к созданию новых рабочих мест", - отметил Джошуа Темплтон, директор отдела экономического развития USAID.



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