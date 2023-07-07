ГКНБ: пресечен крупный канал реализации контрабандного ГСМ на территории Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время совместно с работниками Государственной налоговой службы проводятся необходимые мероприятия по документирования выявленных фактов.

ГКНБ Кыргызской Республики, в результате организации оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление и пресечение преступлений наносящих ущерб республиканскому бюджету, 4 июля 2023 года на приграничном участке Кыргызско-Казахской государственной границы выявлен крупный склад реализации незаконного импортируемых горюче-смазочных материалов, оборудованный под авто-заправочную станцию без соответствующих разрешительных и регистрационных в государственных органах документов.

В настоящее время совместно с работниками Государственной налоговой службы проводятся необходимые мероприятия по документирования выявленных фактов, а также установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.

