За полгода на телефон доверия для детей за помощью обратились 1,9 тысячи человек

За полгода на телефон доверия для детей 111 за помощью и консультацией обратились 1 тысяча 94 человека.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, всего за этот период поступило 37 тысяч 746 звонков, но большинство ошибочные, касались подключения интернета и загрузки баланса сотовыми операторами, спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другом.
«1 тысяча 94 абонента просили консультацию или оказать им помощь (от детей поступил 331 звонок, или 30,3 процента). По 842 обращениям даны консультации и рекомендации, по 143 — психологические консультации, 122 звонка в зависимости от их характера перенаправлено соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — сказали в ведомстве.
В Минтруда добавили, что сотрудники — психологи центра оказывают услуги в круглосуточном режиме.
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