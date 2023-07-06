Офицерам Минобороны, пытавшимся сбыть наркотики, продлили заключение под стражей

Военнослужащим Сил воздушной обороны, пытавшимся сбыть наркотики, продлили заключение под стражей.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Офицеры, служащие воинской части Сил воздушной обороны, будут содержаться в СИЗО-1 до 18 августа. По некоторым данным, следствие засекретило материалы уголовного дела», — сообщили редакции.

В судебной инстанции 24.kg подтвердили информацию о продлении меры пресечения.

Напомним, в мае двоих военнослужащих Минобороны задержали за сбыт наркотиков. Оба офицера служат в воинской части Сил воздушной обороны. По предварительным данным, у них изъяли 4 килограмма 700 граммов мефедрона. По решению суда руководителя полетов воинской части СВО и его коллегу — замначальника технического вооружения взяли под стражу.



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