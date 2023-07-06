Офицерам Минобороны, пытавшимся сбыть наркотики, продлили заключение под стражей

Военнослужащим Сил воздушной обороны, пытавшимся сбыть наркотики, продлили заключение под стражей.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что решение принял Первомайский районный суд Бишкека.
«Офицеры, служащие воинской части Сил воздушной обороны, будут содержаться в СИЗО-1 до 18 августа. По некоторым данным, следствие засекретило материалы уголовного дела», — сообщили редакции.
В судебной инстанции 24.kg подтвердили информацию о продлении меры пресечения.
Напомним, в мае двоих военнослужащих Минобороны задержали за сбыт наркотиков. Оба офицера служат в воинской части Сил воздушной обороны. По предварительным данным, у них изъяли 4 килограмма 700 граммов мефедрона. По решению суда руководителя полетов воинской части СВО и его коллегу — замначальника технического вооружения взяли под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269696/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!