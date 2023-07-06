Видео - Задержан майор милиции 

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР 05 июля 2023 года, при попытке продажи огнестрельного оружия и боеприпасов с поличным задержан майор милиции «М.Р.Н.».
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 337 ч.3 «Злоупотребление должностным положением» и ст. 267 ч.4 п.2 «Незаконный оборот оружия» УК КР установлено, что задержанный систематически занимался незаконным сбытом пистолетов, винтовок и боеприпасов, приобретенных за годы службы в органах МВД.
В ходе обысковых мероприятий по месту жительства майора милиции был обнаружен арсенал оружий и боеприпасов. В частности, винтовки различного калибра в количестве 4 шт, светошумовые и слезоточивые гранаты - 9 шт; патроны ПМ калибра 9мм - 200 шт; патроны АК-74 калибра 5,45 - 97 шт; патроны снайперских винтовок 7,62 - 141 шт и помповые патроны - 72 шт.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР, ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к незаконному сбыту оружий и боеприпасов из числа сотрудников правоохранительных органов.
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