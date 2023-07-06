Госипотечная компания увеличит свой уставный капитал на 19,2 млн сомов

Акционеры Государственной ипотечной компании одобрили решение об увеличении ее уставного капитала.
Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.
Судя по тексту совещания акционеров, такое решение было принято на основании распоряжение кабмина, в котором говорится о рекомендации увеличить уставный капитал в связи с покупкой 12 квартир в строящемся многоэтажном доме в бишкекском микрорайоне для родственников погибших и пострадавших во время событий 6-7 апреля и 13-14 мая 2010 года.
Известно, что ГИК проведет выпуск еще 192 простых акций номинальной стоимостью в 100 тысяч сомов каждая. Но при этом акции Госипотечной компании выкупит лишь единственный акционер - Государственное агентство по управлению государственным имуществом (ГАУГИ).
После увеличения уставный капитал ГИК будет составлять 13 556 400 000 сомов.
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