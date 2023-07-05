На Иссык-Куле отремонтируют школу, в которой учился Садыр Жапаров

В селе Кен-Суу Тюпского района капитально отремонтируют старое здание школы имени Туголбая Сыдыкбекова.

Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Иссык-Кульское областное управление департамента строительства и инженерной инфраструктуры при Госстрое. На эти цели оно планирует потратить 45 миллионов 184 тысячи 342 сома.

Отмечается, что все работы должны быть завершены до начала учебного года.

По сведениям из открытых источников, здание построено в 1968-м. В этой школе учился президент Садыр Жапаров.

Ранее сообщалось, что в селе начато строительство нового здания учебного заведения на 525 ученических мест.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/269640/