Мэр Оша пригрозил опубликовать данные тех, кто строит многоэтажки с нарушениями

3 июля, мэр Оша Бакытбек Жетигенов провел расширенное аппаратное совещание с руководителями соответствующих профильных органов и служб.
Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в ходе мероприятия градоначальник поднял вопрос пресечения строительства незаконных объектов на территории Оша.
Так, Бакытбек Жетигенов подчеркнул, что, несмотря на усиление работы по борьбе с незаконной деятельностью стройкомпаний, продолжают фиксироваться случаи, когда строительные работы начинаются без наличия всех соответствующих разрешительных документов.
"К сожалению, и в этом году продолжают фиксироваться случаи строительства объектов, в том числе многоэтажных домов, без соответствующих разрешительных документов. Данные факты нужно жестко пресекать. Обращаюсь к соответствующим контролирующим службам и надзорным органам, в том числе межрегиональному управлению градостроительства и архитектуры, ГАСК, руководителям всех МТУ Оша, - какие бы строительные работы на территории города ни велись, об этом вы должны знать в первую очередь и проверять законность этих работ.
Кроме того, необходимо открыто объявлять общественности, кто и где проводит незаконное строительство, невзирая на должности и регалии. Горожане имеют право знать, кто строит объекты в нарушение действующих норм и правил", - отметил мэр.
Помимо этого, в рамках мероприятия обсуждены вопросы финансирования и хода строительства инфраструктурных объектов на территории города, сдача которых запланирована в августе текущего года.
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