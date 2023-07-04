В Баткенской области нашли останки людей, живших, предположительно, в I-IV веках 

В Баткенской области на месте археологических раскопок найдены человеческие останки и предметы, которые, предположительно, могут относиться к I-IV векам нашей эры.
Информация об этом была опубликована на странице Баткенского государственного университета.
Отмечается, что раскопки проходят при поддержки Западного университета Чехии и Академии наук Кыргызстана. Археологические раскопки проводились в долине Кызыл-Кошуун. В университете отмечают, что в этой местности ранее также встречались могилы, памятники, останки домов, различная архитектура и петроглифы. Первые археологические раскопки в этой местности проводились в 1954-1960 годах прошлого века. В этой местности уже взяты на учет 150-200 историко-культурных памятников.
При нынешних раскопках были обнаружены предметы быта: кувшин, железные ножи, кинжалы, наконечники стрел. Помимо этого, найдены останки трех людей. Все находки будут отправлены в Европу для лабораторных исследований, а после будут возвращены.
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