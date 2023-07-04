Специалисты перечислили симптомы, которые могут быть началом опасной болезни сердца

Артериальное давление - один из важнейших показателей работы сердечно-сосудистой системы, напомнили специалисты Республиканского центра укрепления здоровья.
У здоровых людей его уровень может меняться:
из-за стрессов, переутомления;
из-за физических нагрузок и других факторов.
Обычно, по словам специалистов, колебания давления в течение суток приходят в норму.
Но неоднократное или постоянное повышение давления может оказаться признаком гипертонии.
Нормальным считается давление 120-129/80-85 мм рт. ст.
"Эта цифра во многом условна, так как для каждого человека существует свое значение. Для того чтобы его определить, нужно проконсультироваться с врачом", - отметили специалисты.
Гипертония (артериальная гипертония, артериальная гипертензия) - это повышенное артериальное давление.
В 90% случаях артериальная гипертензия является самостоятельным заболеванием - гипертонической болезнью.
В 5-10% случаях - следствием различных заболеваний и состояний (заболевания почек, эндокринной системы, надпочечников, врожденном сужении аорты и др.). Это вторичная или симптоматическая артериальная гипертензия.
Гипертоническая болезнь – хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, которое проявляется длительным и стойким повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст.
Жалобы при гипертонии, как указали в центре укрепления здоровья, возникают в том случае, если поражаются органы-мишени, которые наиболее чувствительны к подъемам артериального давления, – сердце, почки, головной мозг, сосуды, глаза.
На начальной стадии заболевания появляются:
головные боли;
головокружение;
слабость;
утомляемость;
шум в ушах;
потемнение в глазах;
мелькание мушек перед глазами.
"Многие не придают значения таким симптомам, связывая их возникновение с переутомлением, эмоциональным и физическим перенапряжением. Но со временем постоянное повышение давления приводит к утолщению стенок кровеносных сосудов, потере их эластичности, вследствие чего нарушаются кровоснабжение, насыщение органов и тканей кислородом и питательными веществами", - указали специалисты.
Гипертония, по их словам, является причиной развития сердечной и почечной недостаточности, инфаркта миокарда, инсульта, кровоизлияния в сетчатку глаза, а также приводит к инвалидности, в тяжелых случаях к смертности.
Единственным способом выявления гипертонии является измерение артериального давления. Поэтому важно проходить профилактические осмотры у семейного врача и узнавать показатели артериального давления.
Чем раньше выявлена гипертония, тем меньше риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Особенно важно контролировать артериальное давление, если отмечаются два и более факторов риска гипертонии.
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