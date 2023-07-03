Психолог объяснил, почему люди играют свадьбы и устраивают гендер-пати

В нашем обществе принято отмечать многие важные жизненные даты, и даже после смерти человека мы устраиваем поминки.
По мнению психолога, так происходит из-за потребностей нашей психики.
По словам психолога Михаила Лабковского, праздники и ритуалы - способ нашей психики подготовиться к переменам, новым жизненным обстоятельствам. Например, после свадьбы двое вступают в новый этап отношений и живут вместе уже как муж и жена. Подготовка к торжественному событию дает дополнительное время, чтобы свыкнуться с этими переменами и подготовиться к новому статусу.
Популярные в последнее время гендер-пати играют схожую роль. Так называют вечеринки, когда родители объявляют пол будущего малыша. Этот праздник помогает принять новый, совсем непривычный ритм жизни и осознать: теперь вы не просто муж и жена и возлюбленные, совсем скоро вы станете мамой и папой.
Лабковский подчеркивает: потребность в бытовых ритуалах не слишком много общего имеет с мистическим мышлением. Иногда люди сами придумывают себе привычки, которые помогают морально подготовиться к тому или иному событию. Это могут быть "счастливая" рубашка для собеседований, зачетка под подушкой перед важным экзаменом и многое другое.
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