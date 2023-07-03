«Тазалык» уже больше месяца набирает грузчиков. Зарплату подняли с 30 тыс. до 50 тыс. сомов

Муниципальное предприятие «Тазалык» с конца мая активно ищет грузчиков.

Тогда в мэрии сообщали, что заработная плата на эти вакансии составляет 30-35 тыс. сомов. https://kabar.kg/news/v-tazalyk-trebuiutsia-gruzchiki-kakaia-zarplata/

На днях пресс-служба муниципалитета опубликовала новое объявление, где указано, что ежемесячная оплата труда грузчиков «Тазалыка» составляет уже от 40-50 тыс. сомов.

График скользящий: суббота и воскресенье могут быть рабочими, а выходной может выпадать на будни.

Подробнее о вакансии можно узнать по номеру 0 312 34 48 25 или по адресу ул. Ала-Арчинская, 74-А.

Кабар

