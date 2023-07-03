Тело кыргызстанца, погибшего в аварии в США, отправят на родину завтра

Министерство иностранных дел Кыргызстана планирует отправку тела кыргызстанца, погибшего в аварии в Соединенных Штатах Америки.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство, в настоящее время посольством КР в США и Генеральным консульством КР в г.Чикаго проводится соответствующая работа по существу вопроса.
Согласно предварительной информации, во вторник планируется отправка тела умершего в сопровождении близких родственников.
Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел КР.
Ранее кыргызстанка Эльнура Молдокадырова, которая также проживает и работает в США, сообщила в соцсетях о том, что трак 42-летнего Б.С. столкнулся с другим грузовиком. Он ехал из Филадельфии. Кыргызстанец скончался от полученных травм.
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