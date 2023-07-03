Кабмин установил зарплаты для сотрудников «Адилет сот» от 40 тыс. до 120 тыс. сомов 

Согласно документу, зарплаты были повышены в целях совершенствования системы судопроизводства
Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление об условиях оплаты труда работников учреждения по информационным технологиям «Адилет сот» при Судебном департаменте при Верховном суде КР, от 19 июня 2023 года №306.
Согласно документу, зарплаты были повышены в целях совершенствования системы судопроизводства, а также создания благоприятных условий для повышения качества работы учреждения.
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