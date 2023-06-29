Закон о Народном курултае парламент принял, взяв за основу проект рабочей группы

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша в третьем чтении принят законопроект о Народном курултае.

За проголосовали 69 нардепов, против — 2.

Напомним, проект закона о Народном курултае, предложенный администрацией президента, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам в мае 2022 года отклонил.

Чиновники снова вынесли документ на обсуждение в марте 2023-го. После споров Жогорку Кенеш снял с повестки законопроект и создал рабочую группу. 10 мая парламент принял вариант проекта закона рабочей группы в первом чтении.

Отметим, делегаты курултая выразили недовольство вариантом рабочей группы. Они потребовали, чтобы нардепы приняли документ, который подготовила администрация главы государства, и не вносили в него изменения.



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