Закон о Народном курултае парламент принял, взяв за основу проект рабочей группы

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша в третьем чтении принят законопроект о Народном курултае.
За проголосовали 69 нардепов, против — 2.
Напомним, проект закона о Народном курултае, предложенный администрацией президента, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам в мае 2022 года отклонил.
Чиновники снова вынесли документ на обсуждение в марте 2023-го. После споров Жогорку Кенеш снял с повестки законопроект и создал рабочую группу. 10 мая парламент принял вариант проекта закона рабочей группы в первом чтении.
Отметим, делегаты курултая выразили недовольство вариантом рабочей группы. Они потребовали, чтобы нардепы приняли документ, который подготовила администрация главы государства, и не вносили в него изменения.
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