Члены «Йакын Инкар» разрешили своим детям получать лечение и образование, - ГКНБ

Затем детей задержанных поставили на учет в поликлинику и устроили в школу.

ГКНБ задержал членов запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкар» А.Т.М., 1977 года рождения, Ж.К.Т., 1987 года рождения, и И.М.К., 1993 года рождения.

По данным пресс-службы ГКНБ, задержанные пропагандировали идеологию течения в Жалал-Абаде, а также не давали членам своих семей получать лечение и образование в школах.

Во время содержания в СИЗО ГКНБ с ними были проведена профилактическая беседа. Как отметили в ГКНБ, задержанные признали ошибочность и отреклись от членства в «Йакын Инкар».

Затем детей задержанных поставили на учет в поликлинику и устроили в школу.

ГКНБ продолжает профилактическую работу по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенных религиозных экстремистских течений и организаций.

АКИpress