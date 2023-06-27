Члены «Йакын Инкар» разрешили своим детям получать лечение и образование, - ГКНБ

Затем детей задержанных поставили на учет в поликлинику и устроили в школу.
ГКНБ задержал членов запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкар» А.Т.М., 1977 года рождения, Ж.К.Т., 1987 года рождения, и И.М.К., 1993 года рождения.
По данным пресс-службы ГКНБ, задержанные пропагандировали идеологию течения в Жалал-Абаде, а также не давали членам своих семей получать лечение и образование в школах.
Во время содержания в СИЗО ГКНБ с ними были проведена профилактическая беседа. Как отметили в ГКНБ, задержанные признали ошибочность и отреклись от членства в «Йакын Инкар».
Затем детей задержанных поставили на учет в поликлинику и устроили в школу.
ГКНБ продолжает профилактическую работу по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенных религиозных экстремистских течений и организаций.
АКИpress
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