Видео - При получении 20.000 долларов США задержан главный специалист отдела прокуротуры Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". 24 июня т.г. задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР до окончания следствия.

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР совместно с ГСУ ГП Кыргызской Республики, 23 июня текущего года с поличным при получении 20.000 долларов США задержан главный специалист отдела прокуротуры Чуйской области А.У.А., который вымогал денежные средства в сумме 50.000 долларов США за не возбуждение уголовного дела по материалам проведенной проверки в отношении заявителя.

Так, 24 июня т.г. задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР до окончания следствия.