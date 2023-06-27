Видео - При получении 20.000 долларов США задержан главный специалист отдела прокуротуры Чуйской области 

Бишкек, "Саясат.kg". 24 июня т.г. задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР до окончания следствия.
Как ранее сообщалось, ГКНБ КР совместно с ГСУ ГП Кыргызской Республики, 23 июня текущего года с поличным при получении 20.000 долларов США задержан главный специалист отдела прокуротуры Чуйской области А.У.А., который вымогал денежные средства в сумме 50.000 долларов США за не возбуждение уголовного дела по материалам проведенной проверки в отношении заявителя.
Так, 24 июня т.г. задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР до окончания следствия.
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