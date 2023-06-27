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Роженица заявила, что врачи роддома №1 не оказали ей помощь, и ребенок упал на пол. Минздрав начал разбирательство

Она написала, что 26 июня приехала в роддом, однако, по ее словам, ее оставили одну.

В соцсетях было опубликовано заявление Элеоноры, которая сообщила, что врачи родильного дома №1 не оказали ей помощь в родах.

Она написала, что 26 июня приехала в роддом, однако, по ее словам, ее оставили одну. Начались роды, она не смогла удержать ребенка и он упал на пол.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что специалист Минздрава поехала на место. Руководство ведомства взяло под контроль ситуацию, начались разбирательства.

АКИpress

           

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