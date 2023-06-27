ГКНБ: О завершении расследования уголовного дела по факту незаконной выдачи земельных участков    

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время уголовное дело рассматривается Кадамжайским районным судом Баткенской области.
ГКНБ КР завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ст.337 УК КР «Злоупотребление должностным положением» по факту незаконной выдачи земельных участков в Айрыбазском а/а Кадамжайского района Баткенской области.
Так, на основании постановления Айрыбазского а/а Кадамжайского района были выделены 95 га земель 581 гражданам КР. При этом, следствием выявлены и задокументированы факты выдачи земельных участков лицам, не проживающим на территории Айрыбазского а/а Кадамжайского района, а также факты их выдачи родственникам отдельных должностных лиц районного уровня.
В ходе расследования дела главе Айрыбазского а/а К.Т., его заместителю И.И. и специалисту по земельным вопросам А.А. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.337 УК КР и были отстранены от занимаемых должностей.
В настоящее время уголовное дело рассматривается Кадамжайским районным судом Баткенской области.
ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает об уголовной ответственности за незаконную выдачу земельных участков и призывает к добросовестному исполнению прямых функциональных обязанностей.
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