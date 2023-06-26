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Курман айт. Как пройдет Айт намаз, рассказали в муфтияте

Праздничный намаз в честь Курман айта пройдет в Бишкеке на Старой площади 28 июня.

Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Айт намаз начнется в 6.00

По данным ДУМК, запланировано выступление религиозных деятелей до 7.00.

С 7.00 до 7.30 выступит верховный муфтий страны. Он поздравит кыргызстанцев с праздником и прочитает проповедь.

В 7.30 — начало Айт намаза.

Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Он символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.

В этот день мусульмане обязаны совершить обряд жертвоприношения.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/268951/ 

           

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