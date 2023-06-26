Курман айт. Как пройдет Айт намаз, рассказали в муфтияте

Праздничный намаз в честь Курман айта пройдет в Бишкеке на Старой площади 28 июня.
Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
Айт намаз начнется в 6.00
По данным ДУМК, запланировано выступление религиозных деятелей до 7.00.
С 7.00 до 7.30 выступит верховный муфтий страны. Он поздравит кыргызстанцев с праздником и прочитает проповедь.
В 7.30 — начало Айт намаза.
Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Он символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.
В этот день мусульмане обязаны совершить обряд жертвоприношения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/268951/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!