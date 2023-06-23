Девушку продали в рабство. Версия женщины, которая отправила ее в Россию

Вернувшись, Каныкей рассказала Kaktus.media, что с ней обращались как с животным.



Kaktus.media рассказывал историю 29-летней бишкекчанки Каныкей (имя изменено). Она сообщила, что ее продали в рабство в Россию, где ее избивали и заставляли работать. При этом, по ее словам, платить за труд отказались. Девушку благополучно удалось вернуть в Бишкек благодаря помощи представителей МВД КР в России, сотрудникам посольства КР в России и МИД КР.

Вернувшись, Каныкей рассказала Kaktus.media, что с ней обращались как с животным.

Теперь в редакцию обратилась З. К. Она сообщила, что не продавала Каныкей, а лишь хотела помочь ей найти работу.

Знакомство

З. К. утверждает, что работала в сауне администратором, где и познакомилась с Каныкей. По словам З. К., она помогала Каныкей последние полгода, поскольку девушку якобы выгнали родные. При этом З. К. утверждает, что Каныкей оказывала секс-услуги. Однако она не смогла предоставить ни одного доказательства своих слов, лишь ссылалась на неких людей, которые "все могут подтвердить".



Затем З. К. рассказала, что Каныкей якобы родила и даже продала своего ребенка, из-за этого у нее начались проблемы с милицией.

Отметим, на запрос Kaktus.media в ГУВД Бишкека ответили, что дела о продаже ребенка в отношении Каныкей у них нет.

"Через какое-то время я встретила Каныкей снова. Она рассказала мне, что спала три дня на остановке. Я забрала ее к себе, отмыла ее. В это время мне позвонил из России мой близкий друг В. И., мы решили помочь Каныкей и отправить к нему помощницей по дому. Каныкей обрадовалась, благодарила меня", - рассказала З. К.



Женщина утверждает, что купила Каныкей одежду и обувь, а та в знак благодарности купила ей диван в рассрочку.

"В России она проработала два дня, о какой заработной плате может быть речь?" - возмутилась З. К.

Она добавила, что знакома с В. И. более 15 лет, и знает его только с положительной стороны, а его супруга работает в церкви, занимается благотворительностью.

"Каныкей сама просилась в Россию, В. И. и я просто решили ей помочь, а она обвинила нас в работорговле. Он сильно обиделся на меня из-за Каныкей, которая подвела нас всех. В. И. хотел помочь Каныкей получить образование в России. Они разговаривали по телефону перед отъездом в Россию, все обсудили. Я лишь помогала ей последние полгода, а она вместо благодарности очернила меня", - отметила З. К.

З. К. также сообщила, что у нее скончались несколько родственников, поэтому она не могла связаться с Каныкей и В. И., чтобы узнать, как у них обстоят дела.

"Но однажды ночью В. И. названивал мне беспрерывно. Я узнала от него, что Каныкей сбежала. Мы начали переживать, он попросил меня съездить в дом ее родителей, чтобы узнать, выходила ли она на связь с ними. Но ее отец никак не отреагировал на это", - пояснила З. К.

Отметим, что 13 июня 2023 года Kaktus.media опубликовал историю о продаже бишкечанки в рабство в Россию. Утром следующего дня З. К. пришла в дом отца Каныкей, а за сутки до этого ее брат обратился в органы внутренних дел с заявлением на З. К.

"Я хотела лучшего для Каныкей, а получилось, что я теперь крайняя. Все делала из побуждения доброты, а меня в итоге очернили. Я теперь не знаю, что делать. Нормальные родители сказали бы спасибо, я ведь ее приютила, прикормила. В итоге я прогорела, хотела как лучше, а получилось как всегда", - заключила З. К.



URL: https://kaktus.media/482725