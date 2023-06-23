Сотрудник банка забил жену до смерти, но суд отпустил его, переквалифицировав статью

На Иссык-Куле мужчина забил до смерти жену, но суд отпустил его из-под стражи.

Об этом редакции Kaktus.media рассказал адвокат Кайсын Абакиров.

По его словам, 10 мая 2022 г. в селе Бостери Иссык-Кульского района глава семейства, работающий главным бухгалтером в местном отделении одного из банков, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и жестоко избил свою жену. От полученных травм она скончалась.

Мужчина пытался скрыть следы преступления, но был задержан милицией. Ему предъявили обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Дело передали в Иссык-Кульский райсуд для рассмотрения по существу.

Суд признал мужчину виновным, но переквалифицировал статью на "Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта". В итоге его приговорили к 2 годам лишения свободы и освободили из-под стражи в зале суда.

Абакиров подчеркнул, тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека "почти ничем не отличается от убийства".

Уголовный кодекс в особенной части на первое место определяет преступления против жизни и здоровья. Особенностью нанесения тяжкого вреда здоровью является то, что виновный, совершая данное преступление, посягает на жизнь человека. Судья неправильно понимает проблематику понятия аффекта, в силу чего совершил ошибку при квалификации данного преступления.

Он добавил, что для правильной квалификации преступления подсудимого суд не исследовал всю совокупность объективных и субъективных признаков и не дал им правильную оценку.

"Судья не установил причину преступления. Для возникновения аффекта требуются специальные основания, которые предусматриваются диспозицией статьи об аффекте, и доказательств в деле не имеется. Но имеются доказательства, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыть следы преступления, не вызвал своевременно скорую медицинскую помощь и милицию. Эти доказательства судом не учтены. У суда первой инстанции не было оснований для переквалификации действий обвиняемого", - возмутился адвокат Кайсын Абакиров.



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