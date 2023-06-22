ГКНБ КР: В отношении задержанных сигарет

Бишкек, "Саясат.kg". По имеющимся данным табачные изделия были ввезены незаконным путем из соседней республики для дальнейшей реализации на территории КР.

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью, 20 июня 2023 года на территории участок Кольцо г.Сулюкта задержана автомашина марки ВАЗ 21013, г/н В2297Е, под управлением гр. КР С.К.Х., 05.04.1983 г.р., уроженца и жителя с.Жаштык а/о Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

В ходе осмотра автотранспорта в салоне обнаружено 10 коробок табачного изделия сигареты «Esse Сhange», в каждой коробке по 50 блоков сигарет, примерная рыночная стоимость составляет 500 000 сом (стоимость 1 пачки сигарет составляет 100 сом). По имеющимся данным табачные изделия были ввезены незаконным путем из соседней республики для дальнейшей реализации на территории КР.

20 июня т.г. С.К.Х. направлялся в сторону г.Раззаков для ремонта автомашины, где вблизи ОПК «Кайрагач» неизвестное лицо остановил и попросил доставить груз в количестве 10 коробок в г.Раззаков за 10 000 сом.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.