Александровский айыл окмоту закрыл свалку, на которую пожаловались фермеры

Александровский айыл окмоту принял решение временно закрыть и очистить от мусора свалку, на которую пожаловались фермеры.
Об этом 24.kg сообщил его глава Нурлан Султаналиев.
По его словам, участок под санитарный полигон площадью 3,7 гектара выделен администрацией Московского района 27 июля 2011 года.
«На этот полигон вывозится мусор с трех сел Александровского айыльного аймака, общее число населения которых составляет около 18 тысяч человек. Мусор на пашню, расположенную с восточной стороны от полигона, вынесло порывистыми ветрами с 19 по 20 июня. Поле очистили силами муниципального предприятия «Александровка», занимающегося сбором и вывозом мусора. Во избежание аналогичных случаев засорения близ расположенных полей Александровским айыл окмоту принято решение о временном закрытии мусорного полигона. Начата работа по утилизации скопившихся отходов», — сказал Нурлан Султаналиев.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/268666/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!