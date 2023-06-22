Милиционер, укрывший факт изнасилования девочки, заключен под стражу

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Таласской области окончила расследование по делу начальника поселкового отделения милиции ОВД Таласского района, укрывшего факт изнасилования малолетней и получившего за это взятку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в марте 2023 года начальник ПОМ ОВД Таласского района Ю.А., получив информацию об изнасиловании малолетней девочки её односельчанином, вместо незамедлительного принятия законных мер, злоупотребляя своим служебным положением, вызвал подозреваемого и получил у него взятку в сумме 70 тысяч сомов за укрывательство вышеуказанного особо тяжкого преступления.
Укрытие указанного особо тяжкого преступления выявлено прокуратурой Таласской области, начальник ПОМ был заключен под стражу и привлечен к уголовной ответственности по статьям 342 (получение взятки) и 367 (Укрывательство преступления) УК Кыргызской Республики.
Дело окончено расследованием и направлено в суд для рассмотрения.
URL: https://www.vb.kg/430579
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!