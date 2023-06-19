ГКНБ КР: Задержаны заместитель Министра энергетики и коммерческий директор ГП «Кыргызкомур»

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ Кыргызской Республики расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства энергетики Кыргызской Республики

В рамках мероприятий по демонтажу системной коррупции в энергетическом секторе республики, ГКНБ Кыргызской Республики расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства энергетики Кыргызской Республики, подведомственных ему ГП «Кыргызкомур», филиалов «Иссык-кульское пароходство» и погрузочно-разгрузочного пункта в г.Балыкчы, по факту многомиллионных хищений угля, предназначенного для ТЭЦ г.Бишкек.

В рамках расследования уголовного дела следствием установлено, что членами т.н. «угольной мафии», в которой состояли высокопоставленные сотрудники вышеуказанного Министерства и подведомственных ему учреждений, в период с 2021 по 2023 годы, во время перевозки угля от месторождения «Кара-Кече» до г.Балыкчы на большегрузных автомобилях и из г.Балыкчы до ТЭЦ г.Бишкек по железной дороге, было похищено не менее 15 960,81 тонн угля, на сумму более 40 миллионов сомов.

За причастность к вышеуказанным коррупционным преступлениям, создающим угрозу срыва работы столичной ТЭЦ и наносящим существенный ущерб государственному бюджету, органами ГКНБ, 18 июня 2023 года, были задержаны заместитель Министра энергетики Кыргызской Республики М.Ж., а также коммерческий директор ГП «Кыргызкомур» А.С.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжается реализация следственно-оперативных мероприятий по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.