ЦИК хочет наказывать тех, из-за кого выборы признают недействительными

16 июня Центризбирком признал итоги выборов в Ленинском округе №26 недействительными из-за нарушений законодательства.

Были аннулированы голоса более трети проголосовавших избирателей.

Член Центризбиркома Искендербек Гайпкулов предложил разработать поправки в закон, предусматривающие материальную ответственность за действия, послужившие основанием для признания результатов выборов недействительными.

Соответствующие проекты поправок в законодательство обсудят в межведомственной рабочей группе по совершенствованию избирательного законодательства, а затем направят в парламент.

На прошедшие выборы было выделено 18 млн сомов, из этой суммы остались неиспользованными 3 млн.

Согласно Конституционному закону, если выборы признаны недействительными, в течение месяца Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы, которые проводятся в двухмесячный срок.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 38 Конституционного закона, "в случае проведения повторных выборов кандидатами на выборные должности не могут быть вновь выдвинуты кандидаты, действия которых послужили основанием для признания выборов недействительными".

28 мая прошли внеочередные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26, в которых большинство голосов (35,83%) набрала Дамира Ниязалиева. Но МВД возбудило дело по факту подкупа голосов и провело обыск в штабе Ниязалиевой. Сама же кандидат категорически отрицала подкуп избирателей. ЦИК дал согласие на привлечение ее к уголовной ответственности.



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